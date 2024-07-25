في صحف اليوم: لجنة تنسيق مشتركة بين الثنائي والطاشناق في برج حمود

اشارت صحيفة "الاخبار"، الى أن "التوترات الأمنية التي شهدتها منطقة برج حمود أخيرًا كشفت متانة العلاقة بين الثنائي حزب الله - حركة أمل وحزب الطاشناق، على عكس ما أراده من حاولوا إضفاء طابع طائفي على الأحداث".
ولفتت الى انه "تم التوافق على ثلاث نقاط رئيسية في زيارتين لوفدين من حزب الله وحركة أمل إلى مقر الطاشناق في برج حمود: الخصوصية الأرمنية للمنطقة، والعلاقة المتينة بين الطاشناق والثنائي، وإدراج محاولة الاستثمار الطائفي للأحداث في سياق التحريض المتواصل ضد المقاومة".
في هذا الاطار، أفادت مصادر شاركت في الاجتماعات صحيفة "الأخبار" بأنه "تم الاتفاق على قطع الطريق على أي محاولة لزج المنطقة وأهلها على اختلاف انتماءاتهم وطوائفهم في الفتنة التي تريدها أطراف خارجية وداخلية بأي ثمن، وشكلت لجنة تنسيق مشتركة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث".
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