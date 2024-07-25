الجيش الاسرائيلي: 3 إصابات بجروح متوسطة في إطلاق نار بقرية إلياس بالضفة الغربية

اعلن الجيش الإسرائيلي، "سقوط 3 إصابات بجروح متوسطة إلى خفيفة في إطلاق نار بقرية إلياس بالضفة الغربية". وافادت في هذا السياق، القناة 12 الإسرائيلية، عن "نشر تعزيزات عسكرية في منطقة الحادث بقرية النبي إلياس شرقي قلقيلية".

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