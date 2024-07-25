أدرعي: الجيش والشاباك انتشلا من خانيونس جثث إسرائيلية و3 عرفاء قُتلوا في 7 تشرين الأول

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "خلال عمليّة لقوّات الفرقة 98 بقيادة محقّقي الشاباك في الميدان، تمّ انتشال يوم أمس من خانيونس جثّة المختطفة الإسرائيليّة مايا غورين، وجثامين العريف أوّل متقاعد أورين غولدين، العريف تومير أخيماس والعريف كيريل برودسكي".

وأشار في تصريح، إلى أنّ "حسب المعلومات الاستخباريّة الموثوقة، يتّضح أنّ غورين قُتلت خلال الهجمة في السّابع من تشرين الأوّل الماضي، بينما سقط كلّ من غولدين وبرودسكي في القتال خلال تصدّيهم للهجمة، وتمّ اختطاف جثامينهم جميعًا إلى قطاع غزة".

وأوضح أدرعي أنّه "تمّ تنفيذ عمليّة التّحرير والانتشال من قبل قوّات الشاباك، بتعاون مع قوّات لواء الكوماندو وقوّات الوحدة الهندسيّة الخاصّة وقوّات وحدة أغوز تحت قيادة الفرقة 98"، لافتًا إلى أنّ "الجهود الاستخباريّة المسبقة لهذه العمليّة أُديرت في الشاباك، وذلك بعد دمج المعلومات الاستخباريّة الواردة من التّحقيق مع مخرّبين في الشاباك إلى جانب الجهود الاستخباريّة، بتعاون بين طاقم استخباري وطواقم أخرى؛ والّتي أثمرت ودفعت إلى هذه العمليّة".