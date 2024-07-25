غرق ناقلة تحمل 1.4 مليون ليتر من الوقود الصناعي قبالة فلبين

اشار وزير النقل الفلبيني خايمي باوتيستانجا، الى أننا "تمكنا من "إنقاذ 16 بحارا وفقد واحد في غرق ناقلة ترفع علم دولة الفلبين محملة بـ1.4 مليون ليتر من الوقود الصناعي قبالة العاصمة مانيلا"، لافتا الى ان "العمليات لمكافحة تسرب الوقود إلى المياه تجري حاليا".

وأشار باوتيستا إلى أن "الرياح القوية والأمواج المرتفعة تعرقل جهود الاستجابة لحالة الطوارئ".

بدوره، اوضح خفر السواحل الفلبيني في تقرير له، أن "السفينة The MT Terra Nova انقلبت وغرقت في النهاية"، لافتا إلى أنه "يحقق في ما إذا كانت هناك عوامل طقس في المياه عند وقوع الحادث البحري".

وفي أعقاب حادثة الغرق تم اكتشاف وجود بقعة نفطية وجرى بعدها استنفار أفراد حماية البيئة البحرية للمساعدة على احتوائها