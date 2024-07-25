واشنطن تعلن عن مفاوضات لوقف إطلاق النار في السودان

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

أعلنت الولايات المتحدة، أمس، أنها دعت القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، إلى محادثات سلام خلال أغسطس المقبل في سويسرا بهدف إنهاء النزاع في السودان.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان: إن واشنطن «دعت القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع للمشاركة في محادثات بشأن وقف إطلاق النار، بوساطة الولايات المتحدة، تبدأ في 14 أغسطس في سويسرا».

وأوضح بلينكن أن المحادثات «تهدف إلى وقف العنف في جميع أنحاء البلاد، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من يحتاجون إليها، ووضع آلية مراقبة وتحقّق قوية من أجل ضمان تنفيذ أي اتفاق، مشيراً إلى أن المحادثات، إن عقدت، فلن تعالج قضايا سياسية أوسع نطاقاً.

رداً على سؤال حول فرص نجاح المحادثات المرتقبة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إنه لا يمكنه «تقييم احتمال التوصل إلى اتفاق لكننا نريد ببساطة إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات».

وأضاف ميلر «نأمل أن يحضر طرفا الصراع في السودان إلى طاولة المفاوضات، وأن تكون هذه فرصة للوصول أخيراً إلى وقف لإطلاق النار».