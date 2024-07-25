الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الخليل فجر اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - في ضوء جرائمه الوحشية المتواصلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 10 مواطنين من محافظة الخليل، وفقا ل"وفا".

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل واعتقلت كلا من: سليمان مروان قفيشة، وبراء محمد القواسمي، ويزن عاطف الرجبي، وفتشت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.

كما اعتقل الاحتلال من بلدة بيت أمر شمال الخليل 7 مواطنين وهم: جهاد هشام خليل أبو مارية (34 عاما)، وشريف زهدي شريف عوض (19 عاما)، ومالك بسام محمود الطيط (24 عاما)، وعمرو بسام محمود الطيط (15 عاما)، ومحمد مراد محمود صبارنة (23 عاما)، وعبد العزيز شعلان الهندي (49 عاما)، وكريم محمد عبد المجيد اخليل (48 عاما).