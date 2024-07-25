الاحتلال يعتقل شباب شمال رام الله

ياسر رشاد - القاهرة - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، أربعة شبان من بلدة عبوين شمال رام الله، وشاباً من بلدة سلواد شرقا، وفقا ل"وفا".

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن جيش الاحتلال داهم بقوة كبيرة بلدة عبوين، واعتقل كلاً من: محمد إسماعيل مزاحم، وإسماعيل رزق دار أحمد، ومحمد حسن حمد، وأنس عبد السلام خليل، وقام بتكسير مركبة المواطن محمد كريم علان، وهدم نصب تذكاري للشهيد موفق مزاحم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب عدي عمر حامد، خلال اقتحامها بقوة خاصة تبعتها تعزيزات عسكرية بلدة سلواد.

وأضافت المصادر، أن جيش الاحتلال اقتحم بلدات وقرى دير عمار وبيتللو وكفر نعمة غربا دون أن يبلغ عن اعتقالات.