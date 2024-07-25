انطلاق اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون حول قضايا الامن الرقمي

ياسر رشاد - القاهرة - انطلق اجتماع المدعين العامين لمنظمة شنغهاي للتعاون حول قضايا الأمن الرقمي في العاصمة القرغيزية بيشكيك، وفقا ل "روسيا اليوم".

ويحضر الاجتماع ممثلون عن السلطات المختصة في الأمن الرقمي في روسيا وبيلاروس والهند وإيران وكازاخستان والصين وقرغيزستان وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان وأمانة منظمة شنغهاي للتعاون، فضلا عن وفد من أذربيجان التي تتمتع بصفة عضو مراقب في المنظمة.

وأشار المدعي العام لجمهورية قرغيزستان ماكسات أسانالييف خلال افتتاح الاجتماع، إلى أن اجتماع 2024 مكرس لموضوع عاجل وهو "تجربة دول منظمة شنغهاي للتعاون في مواجهة التهديدات الجديدة وضمان حقوق الإنسان".

وشارك المدعي العام الروسي إيغور كراسنوف التجربة الروسية في هذا المجال مع جميع الأطراف، حيث قدم تقريرا عن "دور مكتب المدعي العام في ضمان أمن المعلومات للدولة".

"شنغهاي للتعاون" هي منظمة دولية تأسست عام 2001 وتضم الهند وإيران وكازاخستان والصين وقرغيزستان وروسيا وبيلاروس وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان، فيما تتمتع أفغانستان ومنغوليا وأذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات وتركيا وسريلانكا بصفة عضو مراقب في المنظمة.