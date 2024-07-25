الدفاع الروسي: إسقاط ١١ مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 11 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مقاطعات كورسك وبيلجورود والقرم والبحر الأسود، وفقا ل"روسيا اليوم".

وقالت الوازرة في بيان لها اليوم الخميس: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا".

وأضاف البيان: "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت 4 مسيرات فوق مقاطعة كورسك، و3 فوق مقاطعة بيلغورود و4 فوق أراضي جمهورية القرم والبحر الأسود"، مشيرة إلى أن "أسطول البحر الأسود دمر زورقين مسيرين كانا متجهين نحو شبه جزيرة القرم".

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي

وما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا