أول إجراء من تموين الإسكندرية بعد تحريك أسعار البنزين والسولار

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

أعلن المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الخميس، توجيه حملات للتفتيش على محطات الوقود بعد قرار الحكومة بزيادة أسعار المواد البترولية.

وقال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، إنه جرى توجيه جميع الأجهزة الرقابية بالمديرية من الإدارة العامة للتجارة الداخلية وإدارة الرقابة التموينية، للمرور والتفتيش على جميع محطات تموين السيارات في نطاق إدارات المنتزة، شرق، وسط - غرب و الجمرك، العجمي، العامرية، برج العرب.

وأضاف أن التفتيش بهدف التأكد من الإعلان عن الأسعار الجديدة وعدم وجود ازدحام أو تكدس و اتخاذ اللازم فى حالة ظهور أى معوقات للعمل على حلها فورا من خلال غرفة العمليات الرئيسية بقيادة سيادة بالمديرية.

وطبقا لقرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 1595 لسنة 2024، جرى تحريك أسعار المواد البترولية منذ الساعة السادسة من صباح اليوم ليصبح، لتر بنزين 95 بسعر 15جنيها، لتر بنزين 92 بسعر 13.75، لتر بنزين 80 بسعر 12.25 جنيها، لتر السولار بسعر 11.50 جنيه.