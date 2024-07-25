أمس انقطعت المياه 6 ساعات واليوم الكهرباء.. ماذا يحدث في السويس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

شهدت بعض المناطق فى محافظة السويس انقطاع التيار الكهربائي اليوم الخميس لمدة تصل إلى 5 ساعات، وبالأمس انقطعت المياه أكثر من 6 ساعات متصلة في عدة مناطق بحي السويس من بينها الشاطئ العام.

وأعلنت محافظة السويس، قطع التيار الكهربي عن ضواحي ومدن حي فيصل لمدة 5 ساعات، وذلك لإجراء أعمال الصيانة لموزع المخازن حي فيصل.وأوضح بيان إعلامي على صفحة محافظة السويس إن قطع الكهرباء يبدأ من 9 صباح اليوم الخميس 25 يوليو، وحتى الساعة 2 ظهرا طبقا لبرنامج الصيانة الدورية لقطاع السويس هندسة كهرباء فيصل جهد 11 كيلو فولت.

وأضاف البيان أن المناطق التي ستتأثر ويقطع عنها التيار الكهربي هي مساكن 24 أكتوبر -مساكن المميز -عرب المعمل -مساكن الزهراء -شركات البترول "بتروجت- النصر البترول" و3 محطات وقود بشارع صلاح نسيم، ومحطتي الغاز والبنزين بطريق المستقبل. كما يمتد فصل التيار إلى مرور السويس وأبراج الروضة و‏قوات الأمن بطريق ناصر، وشارع ناصر,الحرفين و إدارة شمال وجنوب السويس التعليمية، ومخزن الكتب و مساكن الشركة العربية "سبيكو" وضواحي الطائف و جدة، والمحمودية وسوق التجاري وقسم شرطة الكهرباء ومساكن أطلس ومساكن المختار، والمساكن المحيطة بمسجد حمزة وكنيسة ماري جرجس ومدينة السلام.

كما شهدت محافظة السويس أمس انقطاع المياه أكثر من 6 ساعات متصلة في عدة مناطق بحي السويس من بينها الشاطئ العام، دون أن تُبلغ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المواطنين بأعمال الإصلاح الجارية في كسر خط المياه بشارع صلاح نسيم.

وبدوره شدد اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس، على مديري مديريات الخدمات والمرافق العامة بضرورة إبلاغ وإعلام الجهات المسئولة والمواطنين عن قطع أي لمرفق حيوي، لا سيما المياه لتدبير احتياجاتهم حتى عودة تشغيل المرفق، والإبلاغ عن أعمال صيانة محولات الكهرباء قبلها بوقت كافي.

ووجه المحافظ، بمحاسبة المسؤول المتسبب في أي انقطاع للمرافق دون الإبلاغ مسبقا، وذلك مراعاة لظروف المواطنين خاصة في ظل موجة الطقس الحارة التي تشهدها البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ السويس الأسبوعي مع مديري المديريات ورؤساء الأحياء ومديري الإدارات والقيادات التنفيذية بالمحافظة لاستكمال مناقشة آليات العمل بالمصالح الحكومية خلال المرحلة المقبلة ومتابعة الأعمال والخدمات بكل جهة، بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة.