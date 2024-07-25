وضع خطة للنهوض بالخدمات الصحية في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد :

قال اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى وضع خطة للنهوض بالخدمات الصحية بالمحافظة، كونها تمثل أحد الأهداف الرئيسية لسياسة الدولة المصرية واستراتيجيتها، وأحد أبرز توجهات القيادة السياسية للوصول بالخدمات الصحية إلى أرقى المستويات لتحقيق الرضا الكامل للمواطن بتقديم الخدمة الصحية اللائقة له، عن طريق تيسير الإجراءات الصحية التي تراعي الحالة الاجتماعية والظروف المعيشة.

وأوضح المحافظ أنه يتواصل مع الجهات المنفذة لمجمع الفيروز الطبي بمدينة طور سيناء لبحث معوقات الانتهاء من التشطيبات النهائية، وسرعة فرش المستشفى بعد الانتهاء من استلامها إداريا، وتوفير كافة الأجهزة الطبية بها، إضافة إلى السعي لتوفير كوادر طبية على أعلى مستوى.

وأكد أنه جارِ وضع حلول نهائية فيما يخص أعمال الإنشاءات الجارية بمستشفى دهب، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكافة المستشفيات، وتسهيل عقد اجتماع ما بين الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء والمعنيين، والقضاء على المشكلات التي تواجه عملية التسجيل وفتح الملفات بالتأمين الصحي الشامل، للتسهيل على المواطنين نظرًا لطبيعة المحافظة الديموجرافية وتباعد المسافات بين المدن.

وأعلن أنه وجه بتسهيل الإجراءات على المواطنين الخاصة بمستندات الثبوتية والتأمينية بالتأمين الصحي الشامل، وإعطاء مدة شهر للتقدم لتسجيل هذه المستندات لتسهيل الحصول على الخدمات الطبية.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ جنوب سيناء، بقيادات القطاع الصحي والطبي وممثلي كافة الهيئات الصحية بجنوب سيناء، لمتابعة واستعراض كافة تفاصيل ومكونات القطاع المختلفة.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تنفيذ آليات تنفيذ تقديم الخدمات الطبية والصحية لكل مواطني المحافظة وزائريها من المصريين والأجانب، واستعرض ملخص عرض تقديمي لإمكانات كل جهة على حده، واستعراض أبرز التحديات التي تواجه كل قطاع ومقترحات الحلول والمطالب العاجلة والضرورية، للوصول بالخدمات المقدمة إلى أرقى المستويات .

ووجه المحافظ، بزيادة التوعية والتثقيف الجماهيري لحقوق المريض وواجباته على كافة الوسائل الإعلامية، مع أهمية نشر خطوات التسجيل الطبية، وعقد لقاء دوري مشترك مع أهم القطاعات الخدمية وعلى رأسها الرعاية الصحية والتعليم والتموين.

وأشار إلى أنه جرى إعداد خطة النهوض بالخدمات الصحية والارتقاء بها لأعلى مستوى، وتسخير كافة إمكانات المحافظة لخدمة هذا القطاع الحيوي الهام.