4 أحداث ترفيهية بالمجان في الإسكندرية بمناسبة العيد القومي.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أعلنت محافظة الإسكندرية، تنظيم 4 أحداث ترفيهية، بينها حفل غنائي بالمجان لجميع المواطنين والجمهور، وذلك تزامنًا مع العيد القومي الـ 72 لمحافظة الإسكندرية.

وأشارت المحافظة في بيان، إلى أن الأحداث تشمل فتح مكتبة الاسكندرية أبوابها مجاناً للجمهور اليوم الخميس، فضلًا عن فتح 9 مراكز شباب اليوم مجانا أم المواطنين.

وبحسب البيان تشمل مراكز الشباب "مركز شباب الأنفوشي بمنطقة رأس التين، مركز شباب الحرية بشارع الاسكندراني، النصر بمنطقة امبروزو، سموحة بميدان فيكتور عمانويل، الناصرية بالعامرية، مركز شباب السيوف، الحرمين بشارع النبوي المهندس بالحرمين، مركز شباب برج العرب الجديدة، مركز شباب الدخيلة بالعجمي".

وتتضمن الفعاليات عرض للسيارات القديمة وسيارات السباق، غدًا الجمعة، بإستاد الإسكندرية الرياضي، بالإضافة إلى يوم رياضي وحفل غنائي للفنان محمد العلايلي في ذات اليوم من الساعة الخامسة وحتى الثامنة مساءًا.

وتحتفل الإسكندرية بعيدها القومي الذي يوافق يوم 26 يوليو من كل عام، وهو اليوم الذى ارتبط بمناسبة خروج الملك فاروق من مصر عام 1952 "حيث خرج الملك من الإسكندرية من ميناء رأس التين مستقلًا اليخت الملكي المحروسة ومتجها إلى إيطاليا في يوم 26 يوليو 1952".