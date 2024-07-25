بعد اجتماع روسي أمريكي.. موسكو لا ترى الاتصال مع واشنطن عملي بقضية أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء نقلا عن وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن خبراء من روسيا والولايات المتحدة عقدوا اجتماعا لمناقشة ملف أوكرانيا.

وأوضحت الخارجية الروسية، أن موسكو لا ترى الاتصال مع الجانب الأمريكي عملي في قضية أوكرانيا بسبب انحياز واشنطن.

وأمس الأربعاء، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، إنه لا يمكن الوثوق بحديث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن مفاوضات محتملة بشأن "خطة سلام" مع روسيا.

وذكرت زاخاروفا، أن "لا أحد يثق به، الجميع يدركون تمام أنه قادر على تحريف كل شئ والكذب، يمكنه التخلي عن كل شئ كما تخلى عن شعبه".

وأكدت زاخاروفا، أن زيلينسكي ورعاته "حلفاءه الغربيين" يسعون للقيام بمحاولة أخرى للترويج لما يسمى بصيغة السلام، والتي يحاولون فرضها على الجميع".