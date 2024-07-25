تعليقًا على تصريحات نتنياهو بشأن اليوم التالي للحرب.. حماس: خيالات يحاول تسويقها

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت حركة حماس في بيان، اليوم الخميس، إنه كان الأولى اعتقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كمجرم حرب وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية بدلا من إعطائه فرصه للتغطية على عمليات القتل الجماعي في قطاع غزة.

وأشارت حماس، إلى أن التحقيقات الإسرائيلية والدولية أكدت كذب ادعاءات نتنياهو وارتكاب جيش الاحتلال جرائم قتل جماعي للمدنيين الإسرائيليين بغلاف غزة.

وشددت حماس على أن حديث نتنياهو عن جهود مكثفة لإعادة الأسرى تضليل للرأي العام الإسرائيلي والأمريكي، لافتة إلى أن رئيس حكومة الاحتلال أفشل كل الجهود الرامية لإنهاء الحرب وإبرام صفقه لإطلاق سراح الأسرى رغم جهود الوسطاء المتواصلة من مصر وقطر.

وأوضحت الحركة، أن دعم واشنطن السياسي والعسكري للاحتلال الإسرائيلي يؤكد شراكتها الكاملة في الانتهاكات البشعة التي ترتكب في قطاع غزة، مؤكدة أن "تصورات مجرم الحرب نتنياهو حول مستقبل قطاع غزة هي محض أوهام وخيالات يحاول تسويقها".

وأكدت حماس أن الشعب الفلسطيني هو وحده من يملك تقرير مصيره ويحدد من يحكمه وقد قرر الالتفاف حول خيار المقاومة.

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تحدث خلال خطابه أمام الكونجرس الأمريكي، مساء أمس الأربعاء، عن خطة إسرائيلية بشأن اليوم التالي للحرب في قطاع غزة.