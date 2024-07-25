ترامب مهاجمًا هاريس: يسارية مجنونة وسوف تدمر دولتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال الرئيس الأمريكي السابق، المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه هزم أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة جو بايدن، مشيرا إلى أنه خرج من السباق لأنه خسر في كل استطلاعات الرأي.

وأشار ترامب إلى أن الديمقراطيين "أشخاص كريهون وعلينا أن نهزمهم وإلا فلن نستعيد دولتنا"، واصفا نائبة الرئيس الأمريكي، المرشحة المحتملة عن الحزب الديمقراطية للسباق الرئاسي في نوفمبر، كاميلا هاريس، بأنها "أسوأ من شغل منصب نائب الرئيس في الولايات المتحدة".

واتهم المرشح الجمهوري، منافسته الديمقراطية المحتملة بأنها "يسارية مجنونة وسوف تدمر دولتنا".