بالصور.. وضع لوحات داخل مواقف بني سويف بالتعريفة الجديدة للمواصلات

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء المدن بتفقد مواقف السيارات ومحطات الوقود، للاطمئنان على انتظام الخدمات، وتعليق "بنرات" داخل المواقف تحتوي على تعريفة الركوب الجديدة عقب الزيادة المقررة، مع التنسيق مع المرور بإلزام السائقين بوضع "استكرات" وملصقات على زجاج سيارات الأجرة من السرفيس والتاكسي موضح بها التعريفة الجديدة.

كما وجه محافظ بني سويف، بتفعيل غرفة العمليات والأزمات، والخطوط الساخنة، لتلقى شكاوى المواطنين، والتعامل بحسم، واتخاذ الإجراءات القانونية مع أية مخالفات في هذا الشأن، مع تكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأية محاولات لاحتكار المواد البترولية، أو استغلال المواطنين بأي شكل من الأشكال، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وإدارات المواقف والمرور والتموين.

يذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، قررت زيادة أسعار البنزين والسولار،اعتباراً من الساعة السادسة صباحا، حيث جرى تعديل سعر بيع منتجات البنزين لتصبح 12.25 جنيه لسعر لتر بنزين 80، و13.75 جنيه لسعر لتر بنزين 92، و15 جنيها لسعر لتر بنزين 95، فيما ارتفع سعر لتر السولار إلى 11.50جنيها.

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