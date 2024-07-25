خارجية إيران: أطفال فلسطين يذبَحهم جزّار تل أبيب بينما الحكومة والكونغرس الأميركيان يرحّبان بالجلاد

أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، تعليقًا على خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في الكونغرس، إلى أنّه "بعد 9 أشهر من عمليات الإبادة الجماعية وقتل الأطفال عاد إلى أحضان داعميه".

ولفت إلى أنّ "بعد عقود من بذل الجهود الغربية الخادعة لإظهار صورة بريئة وإنسانية لنفسها فشلت هذه المساعي وظهر الوجه الشيطاني الشرير للسياسة الأميركية"، مضيفًا "لقد أصبح شعار حقوق الإنسان أكثر الشعارات المضحكة التي يطلقها قادة الولايات المتحدة وأوروبا".

وأوضح كنعاني أنّ "أطفال فلسطين يذبحهم جزار تل أبيب يوميا بينما الحكومة والكونغرس الأميركيان يرحبان بالجلاد".

وكان نتانياهو في كلمته إطلاق مزاعم إسرائيل بشأن عدم ارتكاب جرائم الحرب بحق الفلسطينيين وعدم منع إيصال المساعدات عن قطاع غزة، كما هاجم المحكمة الجنائية، في حين قاطع عدد من المسؤولين في الكونغرس ومجلس النواب كلمته، بينما أشار نتانياهو إلى أنه لن يقبل بأقل من "نصر كامل" على حماس في الحرب.