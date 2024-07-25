الجيش الإسرائيلي: اعتراض هدف جوي مشبوه اخترق من لبنان بمنطقة برعم وآخر قبالة شواطئ نهاريا

زعم المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ أفيخاي أدرعي، أنّ "الدّفاعات الجوّيّة اعترضت هدفًا جوّيًّا مشبوهًا اخترق من ​لبنان​ في منطقة برعم، من دون وقوع إصابات"، مبيّنًا أنّه "تمّ تفعيل الإنذارات، خشية سقوط شظايا عمليّة الاعتراض".

وادّعى في تصريح، أنّ "الدّفاعات الجوّيّة اعترضت أيضًا هدفًا جوّيًّا مشبوهًا قبالة شواطئ نهاريا، من دون تفعيل إنذارات".