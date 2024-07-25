بوتين خلال لقائه الأسد في موسكو: الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك سوريا يتجه نحو التصعيد

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه الرئيس السوري بشار الأسد في موسكو، "أننا سنناقش العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة"، موضحًا أنّ "الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك سوريا يتجه نحو التصعيد".

ولفت إلى "أننا نأمل بحث العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا وسوريا مع الأسد، والتي لا تزال هناك أسئلة كثيرة بشأنها".

ووصل الأسد إلى موسكو في وقت سابق من اليوم.