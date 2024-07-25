الأسد: العلاقات بين روسيا وسوريا لم تهتز رغم كل الظروف والعقبات

أشار الرئيس السوري بشار الأسد، خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، إلى أنّ "روسيا وسوريا مرتا باختبارات صعبة خلال العقود الماضية".

وأوضح أنّه "حافظت العلاقات بين روسيا وسوريا على مستوى من الثقة وهذا مؤشر على نضجها"، مضيفًا "العلاقات بين البلدين لم تهتز رغم كل الظروف والعقبات"، لافتًا إلى أنّه "بالنظر إلى الوضع الجيوسياسي الحالي فإن اجتماعهما مهم لمناقشة سيناريوهات مختلفة".

ووصل الأسد إلى موسكو في وقت سابق من اليوم.