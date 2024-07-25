20 قتيلا في الأمطار الغزيرة المرافقة للإعصار غايمي في الفيليبين

اعلنت الشرطة الفلبينية "وفاة عشرين شخصا في الأمطار الغزيرة المرافقة للإعصار غايمي في الفيليبين حيث تتواصل عمليات إزالة الركام والأضرار". وسقط القتلى في مانيلا ومقاطعات محيطة بالعاصمة جراء فيضانات وانزلاقات تربة وصعق بالتيار الكهربائي وسقوط شجرة خلال الأمطار الغزيرة التي انهالت الأربعاء على جزيرة لوزون الأكثر تعدادا للسكان في البلاد. وضرب الاعصار غايمي تايوان مباشرة ليل الأربعاء الخميس ويتوجه راهنا نحو شرق الصين.

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