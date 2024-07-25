خارجية أستراليا فرضت عقوبات على مستوطنين إسرائيليين

فرضت وزارة خارجية أستراليا عقوبات على مستوطنين إسرائيليّين متّهمين بحوادث "ضرب واعتداء جنسي وتعذيب" بحقّ فلسطينيّين في الضفّة الغربيّة المحتلّة.
وأعلنت وزيرة الخارجيّة الأستراليّة بيني وونغ فرض عقوبات ماليّة وحظر سفر على سبعة أفراد وعلى مجموعة استيطانيّة.
وقالت وونغ: "الأفراد الذين فُرضت عليهم عقوبات اليوم تورّطوا في هجمات عنيفة على فلسطينيّين"، ويشمل ذلك "الضرب والاعتداء الجنسي والتعذيب بحقّ فلسطينيّين ممّا أدّى إلى إصابات خطيرة وفي بعض الحالات إلى الوفاة".
وازداد التوسّع الاستيطاني بشكل حادّ منذ عودة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى السلطة أواخر عام 2022 على رأس ائتلاف متشدّد مؤيّد للاستيطان.
وأكّدت السلطات الفلسطينيّة مقتل 589 فلسطينيًا في الضفّة الغربيّة برصاص الجيش الإسرائيلي أو بأيدي مستوطنين، منذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من تشرين الأوّل.
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