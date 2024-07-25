المصارف التجارية الكبرى في الصين تخفض أسعار الفائدة على الودائع

أعلنت المصارف التّجاريّة الكبرى المملوكة للدّولة في الصين، تخفيضات في أسعار الفائدة على الودائع.

وتمّ تخفيض سعر الفائدة على الودائع محدّدة الأجل لمدّة عام واحد، بمقدار 10 نقاط أساس إلى 1.35 في المئة، وفقًا لأسعار الفائدة الرّسميّة على الودائع الصّادرة عن المصارف التّجاريّة "الأربعة الكبرى" في البلاد، وهي البنك الصّناعي والتّجاري الصّيني، البنك الزّراعي الصّيني، بنك الصين وبنك التّعمير الصّيني.

وكان هذا أوّل خفض لسعر الفائدة على الودائع للمصارف الكبرى المملوكة للدولة في عام 2024 الحالي، مع تنفيذ التّخفيضات السّابقة في حزيران وأيلول وكانون الأوّل من العام الماضي.

كما خفض بنك الشعب الصيني، البنك المركزي، سعر الفائدة على تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل لتقليل تكاليف الاقتراض للاقتصاد الحقيقي.

وضخ بنك الشعب الصيني 200 مليار يوان (28.04 مليار دولار أميركي) إلى السوق عن طريق تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل، والتي ستستحق بعد عام واحد بسعر فائدة 2.3 في المئة، أي أقل بنسبة 20 نقطة أساس من المستوى السابق.

وتعد هذه العملية لتسهيلات الإقراض متوسطة الأجل والتي تتم عادة في منتصف الشهر، هي الثانية من نوعها خلال تموز 2024.