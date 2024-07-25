قوى الأمن: توقيف مواطن سرق تجهيزات من داخل كنيسة قيد الإنشاء في زحلة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، عن توقيف مواطن سرق تجهيزات من داخل كنيسة قيد الإنشاء في زحلة.

وفي التفاصيل، أوضحت المديرية في بيان لها أنّ "في تاريخ 10- 07- 2024، أقدم مجهول، على متن سيارة نوع "رينو كانغو" لون أبيض، على الدّخول إلى حرم كنيسة قيد الإنشاء في زحلة، وسرق من داخلها تجهيزات مصنوعة من الحديد. على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانيّة والاستعلامية لكشف السّارق وتوقيفه. وبنتيجة المتابعة والاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت الشّعبة، في خلال ساعات معدودة، من تحديد هويّته ومكان إقامته في وادي العرائش - زحلة، ويدعى: إ. غ. (لبناني)".

وأضافت "بالتاريخ ذاته، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في المحلّة المذكورة على متن السّيّارة المستخدمة في عملية السّرقة، وتمّ ضبطها".

وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ عملية السّرقة من داخل الكنيسة، وبيع المسروقات إلى بؤرة خردة في بلدة المرج البقاعيّة، من دون علم مالك البؤرة أنها مسروقة، وفق بيان المديرية.

هذا، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف (إ. غ.)، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.