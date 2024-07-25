عبد الله: بعض القضاة يستمرون في ممارسة الكيدية والتوقيف الاعتباطي

اشار النائب بلال عبد الله، الى ان "بعض القضاة في المحكمة العسكرية يستمرون في ممارسة الكيدية والتوقيف الاعتباطي والملاحقة الانتقامية في ملف شبه فارغ بحق اهلنا في حارة الناعمة"، مؤكدا أنه "لا ينقصنا في هذه الظروف جنوح هؤلاء نحو تعكير الأجواء في منطقتنا، والمس بالسلم الاهلي. المطلوب وقف هذه المهزلة حرصًا على سمعة القضاء ورفعته".

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