قصف مدفعي إسرائيلي على محيط عمل عناصر الدفاع المدني في أطراف كفرشوبا

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، أنّ "أطراف بلدات الضهيرة، علما الشعب والناقورة تعرّضت لقصف مدفعي إسرائيلي خلال ساعات الفجر". كما قصفت المدفعيّة الإسرائيليّة محيط عمل عناصر الدفاع المدني عند أطراف بلدة ​كفرشوبا​، مانعةً إيّاهم من إخماد الحريق الّذي أشعله القصف على المنطقة فجرًا.

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