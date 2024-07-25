شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم مروحية عسكرية روسية ومقتل طاقمها.. اعرف السبب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحطمت مروحية عسكرية روسية من طراز أم أي-28 في منطقة كالوغا في جنوب غرب روسيا وقتل أفراد طاقمها.

وأشار مصدر في وزارة الدفاع الروسية، إلى أنه تحطمت مروحية من طراز أم أي-28 في منطقة كالوغا. تحطم مروحية عسكرية روسية وأوضح أن المروحية سقطت في منطقة غير مأهولة وقضى طاقمها".

وذكرت المعلومات إلى أن سبب الكارثة هو خلل فني، فيما تعمل لجنة تحقيق في مكان الحادث.

