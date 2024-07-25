شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف حركة الملاحة في مطار فرانكفورت بعد اقتحام ناشطين بيئيين المدرج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استؤنفت حركة الملاحة جزئيًا، اليوم الخميس، في مطار فرانكفورت -أكبر مطارات ألمانيا-، بعد نحو ساعتين من تعليقها، إثر اقتحام ناشطين من أجل البيئة المدّرج، حسبما أفاد متحدث باسم المطار.

وأوضح المتحدث، أن أحد مدارج الإقلاع عاود العمل في الساعة 7,02 (5,02 ت غ)، مشيرًا إلى معاودة فتح مدرج الإقلاع.

