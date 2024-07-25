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استئناف حركة الملاحة في مطار فرانكفورت بعد اقتحام ناشطين بيئيين المدرج

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واس - فرانكفورت 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استؤنفت حركة الملاحة جزئيًا، اليوم الخميس، في مطار فرانكفورت -أكبر مطارات ألمانيا-، بعد نحو ساعتين من تعليقها، إثر اقتحام ناشطين من أجل البيئة المدّرج، حسبما أفاد متحدث باسم المطار.
وأوضح المتحدث، أن أحد مدارج الإقلاع عاود العمل في الساعة 7,02 (5,02 ت غ)، مشيرًا إلى معاودة فتح مدرج الإقلاع.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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