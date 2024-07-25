شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال يضرب جنوب البيرو بقوة 4.7 درجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر منطقة "أليانزا كريستيانا" جنوب البيرو، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وذكرت أن الزلزال وقع على بعد 46 كيلو مترًا شمال منطقة أليانزا كريستيانا، وعلى عمق 117 كيلو مترًا.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال. زلازل البيرو وقبل فترة ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، جنوب غربي البيرو.

ووقع الزلزال آنذاك على بعد 65 كيلومترًا من مدينة أتيكيبا، وعلى عمق 32 كيلومترًا.