حزب الله يعلن استخدام سلاح جديد لردع الطائرات الإسرائيلية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن "حزب الله" اللبناني عن استخدامه صواريخ مضادة للطائرات ضد المقاتلات التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي التي تخترق الأجواء اللبنانية.



بيان حزب الله بشأن السلاح الجديد لردع الطائرات الإسرائيلية

وأصدر "حزب الله" بيانا بهذا الصدد وجاء فيه: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، أطلق مجاهدو ‌‌‏‌‏المقاومة الإسلامية في وحدات الدفاع الجوي صواريخ مضادة للطائرات على طائرات العدو الحربية ‏داخل الأجواء اللبنانية في منطقة الجنوب مما أجبرها على التراجع والانسحاب الى خلف الحدود‏ ‏اللبنانية مع فلسطين المحتلة".



وفي سياق متصل، أفاد حزب الله بأنه استهدف التجهيزات التجسسية في ‏موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة ما أدى إلى تدميرها.

وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في أكتوبر 2023، توتراً متصاعداً، حيث يطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني النار يومياً على مواقع بعضهما بعضا في المناطق الواقعة على طول الحدود.

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.



وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 39 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 90 ألفًا آخرين.

يذكر أن استُشهد وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ293 على التوالي، وفقا ل"وفا".

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين بينهم أطفال ونساء، إثر قصف إسرائيلي استهدف حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

كما أصيب عدد من المواطنين بجروح إثر قصف الاحتلال شقة سكنية تعود لعائلة أبو جياب في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.



وفي مخيم البريج وسط قطاع غزة، أصيب 7 مواطنين معظمهم أطفال جراء قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة أبو غرقود قرب مدخل المخيم.

وفي حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، أطلقت دبابات الاحتلال نيران رشاشاتها على منازل المواطنين في المناطق الشرقية من الحي.