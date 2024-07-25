زيادة البنزين والسولار.. تعريفة المواصلات الجديدة في جميع المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- محافظات:

أعلنت عدد من المحافظات تعريفة الركوب الجديدة على جميع خطوط سير السرفيس والتاكسي، وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين المراكز والمحافظات الأخرى، بعد زيادة البنزين والسولار.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، قررت صباح اليوم الخميس، زيادة أسعار السولار والبنزين بكافة أنواعه بين 1.25 و1.5 جنيه للتر الواحد.

جاءت الزيادة بعد ساعات من تصريح رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بأن الحكومة تعتزم رفع أسعار بعض المنتجات، منها المنتجات البترولية، بشكل تدريجي خلال عام ونصف، وحتى شهر ديسمبر من العام 2025. وقال مدبولي أمس إن الحكومة قررت أن تكون الزيادة تدريجية لعام ونصف حتى لا يشعر به المواطن، دفعة واحدة.

وينشر الخليج 365 تعريفة المواصلات الجديدة في المحافظات على الخطوط الداخلية والخارجية والتاكسي والتي جاءت كالتالي:

بعد رفع أسعار السولار والبنزين.. أجرة المواصلات الجديدة بالبحر الأحمر

ءبعد زيادة البنزين والسولار.. تعريفة المواصلات الجديدة في بني سويف- صور

بعد رفع السولار والبنزين.. أجرة المواصلات الجديدة بالقليوبية

زيادة السولار والبنزين.. أجرة المواصلات الجديدة بالدقهلية

التطبيق بدأ.. 11 صورة لتعريفة المواصلات الجديدة داخل القاهرة وإلى الأقاليم