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تنسيق الجامعات| ننشر دليل الطالب المعتمد لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة الخدمات الإلكترونية التي من شأنها التيسير على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها.

وأوضح الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات أن أمانة المجلس الأعلى للجامعات قامت بتحديث دليل الطالب لاختبارات القدرات، والذي تضمن إجراءات وقواعد وطبيعة ومدة تلك الاختبارات، مشيرًا إلى أنه يمكن الاطلاع علي الدليل من خلال الرابط التالي.. اضغط هنا

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه سيتم إتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عبر موقع التنسيق الإلكتروني.. اضغط هنا .

وأكدت وزارة التعليم، أن المرحلة الحالية قاصرة على طلاب الثانوية العامة المصرية فقط، وسيتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية- الأجنبية)، ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية، والمدارس الفنية الصناعية نظام (5 - 3) سنوات في ضوء شروط وقواعد القبول، وذلك بعد ظهور نتائج هؤلاء الطلاب.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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