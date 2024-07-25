نجاة 18 أسرة من الحادث.. "تفاصيل انهيار جزئي لعقار سكني في عين شمس"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شهدت منطقة عين شمس التابعة لمحافظة القاهرة انهيارًا جزئيًا، داخل عقار مكون من 6 طوابق، وتم إخلاء السكان.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاع لشرطة النجدة، يتضمن وقوع انهيار داخل عقار مكون من 6 طوابق بالمكان المُشار إليه.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبيَّن سقوط جزء من سقف البدروم في مدخل العقار، وتم إخلاء العقار من السكان وعددهم 18 أسرة.

كما تم فحص العقار لتقييم سلامته الإنشائية، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الصدد.