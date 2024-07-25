بعد رفع أسعار السولار والبنزين.. أجرة المواصلات الجديدة بالبحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 - محافظات:

أصدر اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم الخميس، قرارًا بتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظة، وذلك على إثر زيادة أسعار البنزين والسولار الذي أقره وزير البترول والثروة المعدنية.

ووجه محافظ البحر الأحمر، رؤساء المدن، بضرورة متابعة المواقف وسيارات الأجرة ومحطات الوقود عقب الإعلان عن زيادة تسعير المواد البترولية.

ومن جانبه كلف اللواء إيهاب رشاد رئيس مدينة القصير، سكرتير المدينة ولجان المتابعة بالوحدة المحلية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية، بالمرور على الموقف الإقليمي، لمتابعة انتظام سير العمل والالتزام بالتعريفة الجديدة المقررة لخطوط السير بين المدينة والمحافظات والمدن المجاورة.

فى ذات السياق قامت اللجنة بالتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة بسيارات السرفيس، ومحطات الوقود، وذلك بميدان السنترال وشارع العاشر من رمضان.

وكانت لجنة تسعير المواد البترولية، قررت زيادة أسعار السولار بواقع 1 جنيه و 50 قرشاً والبنزين 95 بواقع 1 جنيه و 50 قرش والبنزين 92 و 80 بواقع 1 جنيه و 25 قرش دون أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي واسطوانات الغاز لتصبح أسعارهم الجديدة كالتالي :

( السولار 11,50 جنيه للتر ) .

( بنزين 95 15 جنيه للتر ) .

( بنزين 92 13,75 جنيه للتر ) .

( بنزين 80 12,25 جنيه للتر ) .

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