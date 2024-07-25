تعرف على ترتيب جامعة القاهرة في التصنيف الإنجليزي"QS 2024"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

تلقى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرا مقارناً بالجامعات الأجنبية حول النسخة الأخيرة من التصنيف الإنجليزي (كيو إس) لعام 2024 والذي احتلت الجامعة فيه المرتبة 350 عالميًر لأول مرة في تاريخ الجامعات المصرية، لمتابعة ترتيب الجامعة بالمقارنة بالجامعات الكبرى، مشيرا إلى أن جامعة القاهرة نجحت في التقدم علي عدد كبير من الجامعات العريقة بكل بلدان العالم من بين 30 ألف جامعة في العالم.

وأكد الخشت، في بيان، أن جامعة القاهرة تقدمت في الترتيب على عدد من جامعات المرموقة سواء من الجامعات الأمريكية أو الأوروبية والآسيوية والأفريقية، وذلك في سلسلة الإنجازات التي تحققها الجامعة في ملف التصنيفات الدولية بمختلف معاييرها، موضحا أن إنجاز الجامعة نتيجة التخطيط والتنفيذ للخطة الاسترتتيجية للجامعة وهو نجاح يحسب لجميع العاملين بالمنظومة داخل الجامعة من الإدارة وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والعاملين.

وأوضح الخشت، أن جامعة القاهرة نجحت في تخطي عدد من الجامعات الامريكية المعروفة وأبرزها جامعة إنديانا بلومنجتون والتي جاءت في الترتيب 355 عالميا، وجامعة إلينوي في شيكاغو وجاءت 365 عالميا، وجامعة جورج واشنطن 371 عالميا، جامعة كاليفورنيا، سانتا كروز 393 عالميا وجامعة نورث إيسترن وترتيبها 396 عالمياً وجامعة يشيفا وترتيبها 413 بذات التصنيف.

وأضاف أن جامعة القاهرة تفوقت علي عدد كبير من الجامعات البريطانية وابرزها جامعة لندن وجاءت في الترتيب 352 عالميا وجامعة كنت 380 عالميا وجامعة بيركبيك وترتيبها 408 عالميا، وجامعة اكسفورد بروكس 416 وجامعة دندي 418 وجامعة استون 423 عالميا، مشيرًا إلى أنه على مستوى الجامعات المصرية فتصدرت جامعة القاهرة الترتيب وجاءت بعدها الجامعة الامريكية وترتيبها 410 عالميا، كما تفوقت على جامعات القارة الأفريقية وجاءت بعدها جامعة بريتوريا الجنوب افريقية في المرتبة 354 عالميًا.

وأكد الخشت، على تفوق جامعة القاهرة على عدد من الجامعات الأوروبية الكبرى ومن بينها الجامعات الفرنسية: جامعة بو للعلوم تتساوي مع جامعة القاهرة 350 عالميا وتسبق المعهد الوطني للعلوم التطبيقية في ليون وترتيبها 405 عالمياً، وسبقت الجامعات الالمانية ابرزها الجامعة التقنية في بيرغاديمي فرايبرغ وترتيبها 380 عالميا و جامعة روهر بوخوم 396 وجامعة لايبنيز هانوفر 426 و جامعة فورتسبورغ وترتيبها 428 عالمياً، والجامعات الايطالية ومنها جامعة تورينو وجاءت في الترتيب 371 عالميا وجامعة فلورنسا 375 وجامعة بيزا 382 وجامعة فيتا سالوت سان رافاييلي 389 وجامعة روما تورفيرجاتا 393 عالميًا.

كما تقدمت جامعة القاهرة علي عدد من الجامعات الروسية وهي جامعة سانت بطرسبرغ وجاءت 365 عالميا والجامعة الفيدراية (قازان) 401 وجامعة HSE وترتيبها 410 وجامعة تومسك 431 عالميا، والجامعات الكندية وأبرزها جامعة يورك وترتيبها 362 وجامعة كونكورديا 415 وجامعة لافال 423 عالميا، وتفوقت على عدد من الجامعات البرتغالية ومنها جامعة كويمبرا وترتيبها 355 وجامعة افيرو وترتيبها 359 و جامعة نوفا دي لشبونة 388 عالميًا.

وأشار إلى تفوق جامعة القاهرة على عدد من الجامعات الأوروبية الأخرى أبرزها جامعة البوليتكنيك في كاتالونيا ببرشلونة وترتيبها 371 وجامعة غرناطة الإسبانية وترتيبها 431 عالمياً وجامعة لوكسمبرج وترتيبهما 355 عالميا و جامعة تارتو الاستوانية 358 وجامعة بيلاروسيا الحكومية وترتيبها 387 وجامعة كابوديستريا الوطنية بأثينا اليونان 393 وجامعة لييج البلجيكية 396 عالميا وجامعتي التشيك مارساريك 408 والجامعة التقنية براغ 420 عالمياً وجامعة غراتس للتكنولوجيا بالنمسا 413 عالميا، وجامعتي ايرلندا دبلن 421 وليمريك 421 عالمياً، وجامعة توركو فنلندا 375 عالمياً.

وأوضح أن جامعة القاهرة تفوقت علي عدد من كبري جامعات المنطقة أبرزها الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا الباكستانية 353 وجامعة السلطان قابوس العمانية وترتيبها 362 والجامعة الأردنية وترتيبها 369، ومعهد التخنيون الاسرائيلي وترتيبه 403 عالميًا، بالإضافة إلى التفوق على الجامعات الإيرانية وهي جامعة أميركبير للتكنولوجيا 403 و جامعة إيران للعلوم والتكنولوجيا 436، إلى جانب جامعة بوازيتشي التركية وترتيبها 418 عالمياً وجامعة كوتش التركية 401 عالمياً.

وشدد الخشت، على أن جامعة القاهرة تفوقت علي عدد من الجامعات الاسيوية وأبرزها معهد غوانغجو للعلوم كوريا الجنوبية 359، جامعة سيجونج كوريا الجنوبية 396 ، وجامعات الصين نانكاي الصينية 377 وجامعة العلوم والتكنولوجيا بكين 430 وجامعة الجنوب المركزي 431 وجامعة العلوم والتكنولوجيا الإلكترونية 451، وجامعات تايوان جامعة تايوان الوطنية للعلوم 392 و جامعة تايبيه الوطنية للتكنولوجيا 425 ، وجامعة ماهيدول تايلاند 368 وجامعة تسوكوبا اليابانية 377 ، وجامعة آنا الهندية 383 ،وجامعة بوجور الاندونيسية 426 عالمياً.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن التفوق على هذه الجامعات ليس بالأمر السهل وإنما جاء بعد جهود كبيرة من إدارة الجامعة والاستغلال الأمثل للموارد المالية والبشرية حيث وضعنا خطة استراتيجية وخطة تنفيذية، كما قمنا بمبادرة سد الفجوة المعرفية مع جامعات القمة العالمية، وقمنا بتدويل عدد كبير من مجلات الجامعة العلمية وأنشأنا مجلات جديدة دولية، وطورنا المعامل كما أنشأنا معامل جديدة بمقاييس عالمية، وخصصنا أكبر ميزانية في تاريخ الجامعة لدعم البحث العلمي خلال عام 2023/ 2024، بالإضافة إلى رصد عدد من المكافات لأعضاء هيئة التدريس أصحاب البحوث العلمية المنشورة دولياً في كبري المجلات العلمية.