اليوم.. البورصة إجازة بمناسبة ثورة 23 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت إدارة البورصة المصرية تعطيل العمل بها اليوم الخميس، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

ومن المقرر استئناف العمل اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 28 يوليو الجاري.