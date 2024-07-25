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اليوم.. البورصة إجازة بمناسبة ثورة 23 يوليو

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت إدارة البورصة المصرية تعطيل العمل بها اليوم الخميس، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

ومن المقرر استئناف العمل اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 28 يوليو الجاري.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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