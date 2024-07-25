اليوم.. البورصة إجازة بمناسبة ثورة 23 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
أعلنت إدارة البورصة المصرية تعطيل العمل بها اليوم الخميس، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.
ومن المقرر استئناف العمل اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 28 يوليو الجاري.
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
أعلنت إدارة البورصة المصرية تعطيل العمل بها اليوم الخميس، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.
ومن المقرر استئناف العمل اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 28 يوليو الجاري.
بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.