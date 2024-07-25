شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تنظم اليوم صالونا نقاشيا حول "الحبس الاحتياطى إجراء احترازى" والان مع تفاصيل الخبر

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الخميس، الساعة السابعة مساءً، صالونًا نقاشيًا بعنوان "الحبس الاحتياطي.. إجراء احترازي أم عقوبة ممنهجة".

ويناقش الصالون عدة محاور تشمل؛ مشروع القانون الذي يعالج مسألة الحبس الاحتياطي ومن المقرر إقراره في دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، والسقف الزمني والبدائل التي حددها مشروع القانون للحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى كيفية معالجة التعديلات مسألة جبر الضرر وتعويض المحبوسين في حال عدم ثبوت الاتهامات ضدهم، وآلية استقبال طلبات العفو الرئاسي، والشروط التي يجب توافرها في المحبوس ليكون مستحقًا للعفو، فضلاً عن مناقشة دور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع المحبوسين عقب الإفراج عنهم فيما يتعلق بالدمج والتأهيل.

يدير الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ويشارك في الصالون كلا من النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن التنسيقية، النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، احمد عبد القادر احد الشباب المفرج عنهم والمستفيدين من برنامج الدمج والتأهيل الذي تبنته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين.