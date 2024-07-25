"واشنطن بوست": الشرطة الأميركية اعتقلت 23 من المحتجين على خطاب نتانياهو أمام الكونغرس

أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، بأنّ "الشرطة الأميركية اعتقلت 23 من المحتجين على خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمام الكونغرس".

من جانبها، أوضحت صحيفة "نيويورك تايمز"، أنّ "شرطة الكونغرس اعتقلت شخصين على الأقل من ذوي الأسرى الإسرائيليين أثناء خطاب نتانياهو".

وأمس، هاجم نتانياهو المتظاهرين المعترضين على زيارته إلى واشنطن والمطالبين بوقف الحرب على غزة.

وأشار نتانياهو إلى أنّ "كثيرًا من المتظاهرين ضد إسرائيل اختاروا أن يقفوا مع الشر ومع حماس ويجب أن يشعروا بالعار"، مضيفًا "المتظاهرون المعادون لإسرائيل يريدون تدمير الولايات المتحدة أيضًا"، زاعمًا "إيران تمول المتظاهرين خارج الكونغرس الآن"، وقال: "المتظاهرون أمام الكونغرس أصبحوا لعبة في يد إيران"، واصفًا إياهم بأنهم "أغبياء تستخدمهم إيران".

وكان نتانياهو في كلمته أعاد إطلاق مزاعم إسرائيل بشأن عدم ارتكاب جرائم الحرب بحق الفلسطينيين وعدم منع إيصال المساعدات عن قطاع غزة، كما هاجم المحكمة الجنائية، في حين قاطع عدد من المسؤولين في الكونغرس ومجلس النواب كلمته، بينما أشار نتانياهو إلى أنه لن يقبل بأقل من "نصر كامل" على حماس في الحرب.