الدفاع الروسية أكّدت تنفيذ دوريات جويّة مع الصين قُرب ألاسكا شملت قاذفات: لم تُرتكب انتهاكات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنّ "حاملات الصواريخ الاستراتيجية الروسية "تو - 95 أم أس" والقاذفات الصينية "هون-6 كيه" قامت بدوريات مشتركة بالقرب من ألاسكا في إطار تنفيذ خطة التعاون العسكري لعام 2024".

ولفتت إلى أنّه "تم توفير غطاء جوي مقاتل من طائرات "سو-30 إس إم" و "سو- 35 إس" التابعة للقوات الجوية الروسية"، مضيفًة "حلقت الطائرات الروسية والصينية معًا لأكثر من 5 ساعات. وفي مراحل معينة من المسار، رافقتها طائرات مقاتلة من دول أجنبية".

وشددت على أنّه "تصرفت الطائرات الروسية والصينية أثناء أداء مهامها، بشكل صارم وفقًا لأحكام القانون الدولي. ولم ترتكب أي انتهاكات للمجال الجوي للدول الأجنبية".

وفي وقت سابق، اليوم، أعلنت القوات المسلحة الأميركية، أنها "رصدت واعترضت 4 طائرات روسية وصينية بالقرب من ولاية ألاسكا الأميركية".

وأشارت قيادة الدفاع الجوي المشتركة الأميركية الكندية إلى أن "المقاتلات الروسية والصينية لم تدخل المجال السيادي لأميركا أو كندا"، موضحة أن "نشاط الطائرات المقاتلة التي اعترضناها لا ينظر إليه على أنه تهديد".