قسم علم الأمراض والطب المخبري بالجامعة الأميركية حصل على إعادة اعتماد الكلية الأميركية لعلماء الأمراض

اعلن المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت، "موافقة الكلية الأميركية لعلماء الأمراض CAP، على طلب إعادة اعتماد دائرة علم الأمراض والطب المخبري في المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت. وتأتي هذه الخطوة، استناداً إلى نتائج التفتيش الميداني الذي جرى مؤخراً، والذي يأتي في إطار برامج الاعتماد التابعة للكلية الأمريكية لعلماء الأمراض. يؤكد مجدداً هذا الاعتماد، الذي يخضع لمعايير صارمة وقوية، ويساهم في الإرتقاء بمستويات الجودة والتخفيف من المخاطر، على مكانة المختبرات الطبية ودوائر المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت، وجهودها وسعيها المتواصل لتحسين مجالات رعاية المرضى وتحقيق التميّز على مستوى الرعاية الصحية التي تقدمها".

واشارت الى ان "دائرة علم الأمراض والطب المخبري في المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت، تعتبر واحدة من بين أكثر من 8,000 مرفق من المرافق الطبية المعتمدة من قبل الكلية الأمريكية لعلماء الأمراض (CAP) والمنتشرة في جميع أنحاء العالم. وقد حازت الدائرة على شهادة اعتماد الكلية الأمريكية لعلماء الأمراض، لأول مرة في عام 2004، ومنذ ذلك الحين يتم منحها هذا الاعتماد بوتيرة متكررة كل عامين"ز

في هذا السياق، عبّر رئيس دائرة علم الأمراض والطب المخبري في المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت، عن "سعادته بهذا الاعتماد من قبل إحدى أفضل هيئات الاعتماد في العالم"، مؤكدا "التزام الدائرة وفرق اعمالها بأعلى معايير الجودة في مجال المختبرات الطبية، وسعيهم المتواصل لاستكشاف واعتماد أحدث التقنيات للحفاظ على مكانة المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت، كصرح طبي وأكاديمي رائد في تقديم أفضل الخدمات واكثرها تطوراً".

ويتمتع برنامج اعتماد المختبرات التابع للكلية الأميركية لعلماء الأمراض (CAP)، باعتراف عالمي باعتباره من البرامج الرائدة حول العالم لضمان جودة المختبرات. يهدف برنامج اعتماد المختبرات CAP إلى تعزيز جودة خدمات علم الأمراض والمختبرات، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تحسين سلامة المرضى من خلال استخدام التعليم، ووضع وإرساء معايير للخدمات، وضمان تلبية المختبرات للمتطلبات التنظيمية أو تجاوزها. ويعتمد على شروط ومتطلبات صارمة بالإضافة إلى تزويد العاملين في المختبرات بالإرشادات من خلال استخدام معايير قائمة التحقق، التي من شأنها تسهيل اعتماد أفضل الممارسات في الطب المخبري. وتشمل عملية الحصول على شهادة اعتماد CAP، المصممة لضمان أعلى مستويات الرعاية لجميع مرضى المختبرات، قيام المفتشين بفحص سجلات المختبرات وإجراءات مراقبة الجودة المتبعة. كما يقوم مفتشو CAP بدراسة وتدقيق مؤهلات موظفي المختبرات والمعدات والمرافق وبرامج وسجلات السلامة والإدارة العامة. وتُشكل هذه المراجعات، ركيزة أساسية من شأنها أن تساعد في التحقق من الأنشطة وتعكس أحدث وأفضل الممارسات.