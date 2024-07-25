حمية بحث مع شرف الدين في ملف النزوح السوري وشؤون إنمائية مناطقية في قضاء عاليه

بحث وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، مع وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين في أخر المستجدات على الساحة اللبنانية، ولاسيما في ملف النزوح السوري إلى لبنان، والإجراءات المتخذة لمعالجته، ضمن إطار السيادة اللبنانية، كما جرى البحث في شؤون إنمائية مناطقية تعنى بها الوزارة في قضاء عاليه، ولاسيما صيانة الطرقات الأساسية ومعالجة الإنهيارفي بلدة مجدليا.

ووجه حمية المعنيين في الوزارة "للعمل سريعاً لإنجاز ملف معالجة الإنهيار في مجدليا قبل موسم الأمطار المقبلة، تمهيداً لتلزيمها، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين، ولضمان عدم إقفال طرقات البلدة وانقطاعها عن محيطها".