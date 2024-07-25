تسجيل أكبر زيادة في محصول الحبوب في الصين منذ 9 سنوات بفضل محصول القمح

أفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا" بأن الصين سجلت أكبر زيادة في محصول الحبوب خلال صيف العام الحالي منذ 9 سنوات، بفضل محصول القمح الوفير، حسبما ذكر هان جيون، أمين المجموعة القيادية لأعضاء الحزب في وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية.

وأوضح هان أنه تم حصاد حوالي 346 مليون مو (23 مليون هكتار) من القمح خلال صيف هذا العام، بزيادة قدرها 475 ألف مو مقارنة بالأرقام المرتفعة للعام الماضي.

وأشار هان إلى أن إنتاج القمح لكل مو ارتفع بمقدار 10 كيلوغرامات، أو 2.6 في المئة على أساس سنوي، وهو ما يمثل أكبر نمو في السنوات الخمس الماضية.

ويعد ضمان الأمن الغذائي من أولويات الصين. وقد تم تنفيذ مجموعة من التدابير لتحسين محصول الحبوب على مدى السنوات الماضية، بما في ذلك توسيع الأراضي الزراعية عالية الجودة وتعزيز التقنيات الزراعية.

وبلغ إجمالي محصول الحبوب الصيفية هذا العام 149.78 مليون طن، مسجلا مستوى قياسيا جديدا. وظل إجمالي الإنتاج السنوي أعلى من 650 مليون طن للعام التاسع على التوالي في عام 2023.

ولفت هان إلى أنه تم توجيه المزيد من الجهود نحو إنتاج فول الصويا، مما أدى إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي بنحو 4 نقاط مئوية خلال العامين الماضيين، مضيفا أن هناك إمدادات وفيرة من مجموعة واسعة من المنتجات الزراعية، بما في ذلك اللحوم والفواكه والشاي.