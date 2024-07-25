"وفا": مستعمرون اقتحموا باحات المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية

افادت وكالة "وفا"، عن "ان مستعمرين اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية الشرطة الإسرائيلية".
واشارت الى انهم "أدوا صلوات تلمودية خلال اقتحامهم المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال".
ولفتت حسب شهود عيان، الى أن "مستعمرين دخلوا بأكثر من مجموعة وأن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، وانتشر مئات من عناصر الشرطة على مسافات متقاربة، خصوصا عند بوابات الأقصى".
كما شددت قوات اسرائيل من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين.
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