استئناف حركة الملاحة في مطار فرانكفورت الألماني بعد اقتحام ناشطين بيئيين المدارج

استؤنفت حركة الملاحة جزئيًّا في ​مطار فرانكفورت​، أكبر مطارات ​ألمانيا​، بعد نحو ساعتين من تعليقها، إثر اقتحام ناشطين مدافعين عن البيئة المَدرج. وقد عاود أحد مدارج الهبوط العمل في السّاعة 7,02 (5,02 ت غ)، تلاه بعد قليل مدرج إقلاع.

وكان قد أفاد الموقع الإلكتروني للمطار، بأنّ حركة الملاحة لا تزال تشهد بلبلة، ونصح المسافرين بالتّحقّق من رحلاتهم.

وتبنّت العمليّة مجموعة "ليتستي جينريشن- Letzte Generation" (الجيل الأخير)، وهي حركة كبيرة ناشطة في ألمانيا، ونفّذت الكثير من العمليّات تحت شعار الدّفاع عن المناخ.

وأعلنت في بيان، أنّ "ستّة متظاهرين استخدموا كمّاشات صغيرة لإحداث فتحات في السّياج، ووصلوا مشيًا وعلى درّاجات هوائيّة وسكايتبورد، إلى نقاط مختلفة حول مدارج الإقلاع والهبوط"، موضحةً أنّ العمليّة تهدف إلى "مطالبة الحكومة الألمانيّة بالمشاركة في وضع وتوقيع اتفاق دولي ملزم قانونًا، ينظّم التخلّي العالمي عن النّفط والغاز والفحم بحلول 2030".