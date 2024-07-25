عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة: سياسة المماطلة تخريب متعمد لاحتمالات إعادة الأسرى

أشارت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، إلى "أننا نطالب بلقاء عاجل مع طاقم التفاوض الإسرائيلي بعد تأجيل توجهه إلى الدوحة"، وذلك حول بشأن مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وأشارت الهيئة إلى أنّه "لدينا أزمة ثقة ونحتاج إلى توضيحات، مضيفة "سياسة المماطلة تخريب متعمد لاحتمالات إعادة الأسرى".

وأمس، أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نقلا عن مصدر سياسي، بأنّ فريق المفاوضات الإسرائيلي بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى "أجّل زيارته لقطر لما بعد اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مع الرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن".

وأمس، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب) عن مسؤول أميركي، قوله إن المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى أصبح في "مراحله الختامية"، وذلك قبيل محادثات مرتقبة بين جو بايدن ونتانياهو في واشنطن عقب خطاب الأخير أمام الكونغرس.