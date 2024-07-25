شكرا لقرائتكم خبر عن 20 قتيلاً في الفلبين جراء الإعصار غايمي في حصيلة جديدة للشرطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قضى عشرون شخصًا نحبهم في الأمطار الغزيرة المرافقة للإعصار غايمي في الفلبين، في حصيلة جديدة للشرطة المحلية صباح الخميس.

وسقط القتلى في العاصمة مانيلا ومقاطعات محيطة بالعاصمة، جراء فيضانات وانزلاقات تربة وصعق بالتيار الكهربائي وسقوط شجرة خلال الأمطار الغزيرة التي انهالت أمس الأربعاء على جزيرة لوزون الأكثر تعدادًا للسكان في البلاد، وتتواصل عمليات إزالة الركام والأضرار.

وضرب الاعصار غايمي أيضًا الدول المجاورة ويتوجه نحو شرق الصين.