شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 8 متظاهرين بعد توقف حركة الرحلات بمطار فرانكفورت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الشرطة الألمانية إنه تم احتجاز ثمانية أشخاص عقب مشاركتهم في احتجاج للجماعة المعنية بشؤون المناخ بعد توقف مؤقت لحركة الرحلات الجوية في مطار فرانكفورت.

وذكرت متحدثة باسم الشرطة، أن سبعة أشخاص تمكّنوا من دخول أرض المطار في وقت مبكر من صباح اليوم، وقاموا بتثبيت أنفسهم في مدرجين مركزين.

وعلق شخص آخر في سياج المطار، تم احتجازه أيضًا. وتوقفت حركة الرحلات الجوية مؤقتًا في أكبر مطار بألمانيا بسبب الاحتجاج، ولكن تم استئناف العمليات جزئيًا في أربعة مدارج الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي.