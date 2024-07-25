الاحتلال الإسرائيلي يهدم خمسة منازل في الضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، خمسة منازل في الأغوار وأريحا والخليل بالضفة الغربية.وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن جرافات الاحتلال هدمت ثلاثة منازل في قرية الجفتلك بالأغوار وشردت سكانها، ضمن الحرب على الوجود الفلسطيني في الأغوار، كما هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً مكوناً من ثلاثة طوابق في مدينة الخليل، ترافق ذلك مع اعتداءات على الفلسطينيين في المدينة.

وفي قرية الولجة قرب مدينة بيت لحم، هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً، بعد اقتحام القرية، التي تتعرض منازلها باستمرار لعمليات هدم، خاصة الواقعة في محيط المستوطنات التي تحاصرها.

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