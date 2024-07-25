شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بايدن: انسحبت من الانتخابات “إنقاذاً للديموقراطية” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه قرر الانسحاب من الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 “إنقاذاً للديموقراطية”، ولفسح المجال لأصوات شابّة جديدة.

وأعلن بايدن في بيان مساء الأحد الماضي الانسحاب من السباق نحو البيت الأبيض، معلناً دعمه لنائبته كامالا هاريس لنيل ترشيح الحزب الديموقراطي لمنافسة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وذلك بعد تعرضه لضغوط شديدة من داخل حزبه، إثر الأداء الهذيل الذي أظهره في المناظرة أمام ترامب في يونيو الماضي.

وقال بايدن، مساء الأربعاء في أول خطاب للأمريكيين منذ انسحابه: “لقد كان شرفا لحياتي أن أكون رئيسا لكم، لكنّني أعتقد أنّ الدفاع عن الديموقراطيّة التي باتت على المحكّ، هو أكثر أهمّية من أيّ لقب. لقد قررتُ أنّ أفضل طريقة للمضيّ قدما هي تمرير الشعلة إلى جيل جديد. هذه هي أفضل طريقة لتوحيد أمّتنا”.

وأضاف الرئيس، البالغ 81 عامًا في خطابه الذي ألقاه من مكتبه بالبيت الأبيض: “في الأسابيع الأخيرة، اتّضح لي أنّه يتوجّب عليّ توحيد حزبي”، مضيفا أنّ “الوقت” حان لكي تكون هناك “أصوات جديدة… أصوات أشخاص أصغر سنا”.

وشدّد بايدن على أنّه ليس بطّة عرجاء، مؤكداً أنه سيواصل العمل على الاقتصاد وقضايا السياسة الخارجيّة الرئيسة لبقية فترة وجوده في منصبه، والمقدرة بستة أشهر.

ولم ينس بايدن الإشادة بنائبته كاملا هاريس، التي اقتربت بشدة من نيل ترشيح الحزب الديموقراطي رسمياً لانتخابات الرئاسة الأمريكية، واصفاً إياها بأنها “ذات خبرة” و”قوية” وكانت “شريكة رائعة”، مضيفاً: “الآن الاختيار متروك لكم يا أيّها الشعب الأمريكي”.

وتابع بايدن خطابه قائلا إنّ “أمريكا فكرة، فكرة أقوى من أيّ جيش، أكبر من أيّ محيط، وأقوى من أيّ ديكتاتور أو طاغية. إنّها أقوى فكرة في تاريخ العالم”.

بدوره سخر الرئيس الأمريكي السابق والمرشّح الجمهوري دونالد ترامب من خطاب بايدن، قائلا إنّه “بالكاد مفهوم، وسيّئ جداً!”.

وقُبيل ذلك، سخر ترامب خلال تجمّع انتخابي بولاية كارولاينا الشماليّة، من انسحاب بايدن من السباق الرئاسي، معتبرا أنّ “بايدن لا يعرف حتى أنّه على قيد الحياة”.

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